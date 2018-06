Zur Tour des Schwarzwaldvereins Schömberg haben sich 26 Wanderfreunde getroffen. Die Gruppe startete am Friedhof in Neuhausen – immer den ausgeschilderten "Gäurandweg" entlang bis zum Büchelberg. Begleitet wurden sie von einer fachkundigen Blumen- und Kräuterkennerin. Die Ausblicke in die weite Landschaft zeigte die Schönheit dieses Wandergebietes, das mit Ziegen und Schafen noch natürlich gepflegt wird. Eine Gruppe wanderte auf schmalen Pfad entlang des historischen "Landgrabens". Am Rückweg passierten die Wanderer den Steinbruch. Lang- und Kurzwanderer trafen sich dann zur gemeinsamen Einkehr. Foto: Verein