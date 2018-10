Schömberg-Schörzingen (bv). Einige Schörzinger Ortschaftsräte haben in der Sitzung am Dienstag erneut kritisiert, dass der Gemeinderat für die Abschaffung der unechten Teilortswahl gestimmt hat. Damit sei man nicht einverstanden, hieß es. Der Gemeinderat habe sich angesichts des gegenteiligen Mehrheitsbeschlusses im Ortschaftsrat nicht solidarisch verhalten. Gleichzeitig beschloss das Schörzinger Gremium, bei der Kommunalwahl die bisherige Zahl von elf Sitzen beizubehalten. Wie berichtet, muss zur Abschaffung der Teilortswahl die Hauptsatzung geändert werden. Dies soll in der Gemeinderatssitzung am 31. Oktober geschehen. Um die Teilortswahl abzuschaffen, bedarf es einer qualifizierten Mehrheit. Das Gremium hat mit dem Bürgermeister 16 Mitglieder; für eine Änderung müssen also neun Räte votieren.