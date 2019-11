Schömberg Unfall auf K 4278: 23-jähriger Beifahrer schwer verletzt

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei fuhr der 23-jährige Fahrer eines Fords kurz nach 22 Uhr auf der K 4378 von Langenbrand in Richtung Waldrennach. In einer Linkskurve kam der Mann vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers zunächst nach rechts von der Straße ab. Als er daraufhin stark nach links lenkte, verlor der 23-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und der Ford schleuderte gegen die Böschung am linken Fahrbahnrand. Dadurch erlitt der ebenfalls 23-jährige Beifahrer laut Polizeipräsidium Karlsruhe schwere Verletzungen.