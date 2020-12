Schömberg Unfall auf der B27

SchömbergNahezu zwei Stunden war am Dienstag morgen die Bundesstraße 27 zwischen Schömberg und Dotternhausen wegen eines Unfalls gesperrt. Gegen 7.30 Uhr überholte ein Autofahrer, der in Richtung Dotternhausen unterwegs war, einen LKW. Er kam laut Polizeiangaben beim Einscheren ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und streifte zunächst ein entgegenkommendes Fahrzeug. Danach prallte der Verursacher in ein weiteres Auto. Aus diesem musste die Feuerwehr den schwer verletzten Fahrer befreien. Weitere Bilanz des Unfalls: Der Verursacher wurde leicht verletzt, es entstand ein Schaden von rund 20 000 Euro. Die Feuerwehr Schömberg war mit vier Fahrzeugen und 20 Mann angerückt, die Abteilung Dotternhausen mit zwei Fahrzeugen und zehn Mann sowie die Feuerwehr Balingen mit der Winde. Die Versorgung der Beteiligten übernahm das DRK Schömberg.