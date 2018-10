Schömberg Unechte Teilortswahl wird abgeschafft

Schömberg. Sprenger betonte, dass er im Bürgermeisterwahlkampf versprochen habe, die Teilortwahl beibehalten zu wollen. Obwohl das derzeitige Sitzverhältnis, das Schörzingen sechs von 14 Sitzen im Gemeinderat garantiere, die Einwohnerzahlen nicht widerspiegele, verwies er auf die "örtlichen Verhältnisse": Im Umland gebe es kleinere Gemeinden als Schörzingen, die selbstständig seien. Daher sei die garantierte Sitzzahl für Schörzingen akzeptabel. Sprenger: "Ich schließe mich dem Vorum des Ortschaftsrats an, der mehrheitlich für die Beibehaltung gestimmt hat."

Sascha Ströbel, Tommy Geiger, Robert Keller, Daniel Saffrin, Kerstin Kipp, Frank Polich und Daniel Bayer argumentierten hingegen für die Abschaffung der bisherigen Wahlform, die laut Ströbel "überholt" sei. Tommy Geiger betonte, er finde es schade, dass der Ortschaftsrat nicht den Mut gehabt habe, sich gegen die Teilortswahl auszusprechen: "Uns bleibt der Ortschaftsrat. Das ist unser wichtigstes Pfund."

Robert Keller sagte, das Gremium müsse nun die "historische Chance" ergreifen. Schörzingen erleide ohne Teilortswahl keine Benachteiligungen. Er erinnerte daran, dass der Ortschaftsrat gespalten sei und nicht einheitlich abgestimmt habe: "Es ist also in Ordnung, wenn wir diesem Votum nicht folgen." Während Daniel Saffrin darlegte, dass die Kommunalwahl ohne Teilortswahl demokratischer sei, sah Kerstin Kipp in deren Abschaffung einen Bürokratieabbau: "Wir brauchen keine Quoten und sollten die Wahl einfacher gestalten."