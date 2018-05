Schömberg Turmprojekt: Befürworter gehen in Offensive

Zunächst ließ Bürgermeister Mattias Leyn die Vorgeschichte zu dem geplanten Projekt Revue passieren. Er erinnerte daran, dass es dazu inzwischen vier einstimmig gefasste Gemeinderatsbeschlüsse gebe. Das Bürgerbegehren gegen den Turmbau könne das Projekt an sich nicht mehr kippen, da hierfür die Frist bereits abgelaufen sei. Dementsprechend wendet sich das Bürgerbegehren gegen die im Februar gefassten Beschlüsse des Gemeinderates. Seinerzeit hatte das Gremium folgende Entscheidungen getroffen: "1. Der Gemeinderat stimmt der vorgelegten Entwurfsplanung vom 19. Februar 2018 zur Errichtung eines Aussichtsturmes am ›Zollernblick‹ in Schömberg-Oberlengenhardt zu. 2. Der Gemeinderat beauftragt das Ingenieurbüro Braun GmbH und Co. KG mit der Weiterführung der Planung und dem Einstieg in die nächsten Leistungsphasen. 3. Der Gemeinderat beschließt die optionalen Ausstattungsmerkmale (Panoramarutsche, Boulderwand und Fotopoint) erst zu einem späteren Zeitpunkt zu realisieren. 4. Die Netto-Mehrkosten (überplanmäßige Ausgaben) über 340 000 Euro werden über die zu erwartenden Mehreinnahmen im Kämmereihaushalt 2018 und 2019 über rund 461 000 Euro (siehe Gemeinderatssitzung am 16.01.2018 im Rahmen der Beratung des Doppelhaushalts 2018/2019). gedeckt."

Ort würde gerade für gehbehinderte Patienten attraktiv werden

Der Bürgermeister machte deutlich, dass es zum geplanten Turm viele Vorgespräche gegeben habe. So hätten sich der Arbeitskreis Tourismus sowie ein runder Tisch mit den Kliniken und Rehazentren mit dem Thema beschäftigt. Überdies habe der Gemeinderat beschlossen, dass der Tourismus weiter ein Standbein von Schömberg sei. Dabei soll insbesondere das Zentrum des Kernorts gestärkt werden. Einige Strukturen, die einen Tourismusort ausmachten, seien bereits vorhanden. Als Beispiele nannte er den Kurpark, das Kurhaus sowie den Weißtannen-Erlebnispfad. Um ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen, sei aus dem Ortschaftsrat von Oberlengenhardt die Idee gekommen, einen Aussichtsturm zu bauen. Leyn bezeichnete den Turm als "Impulsinvestition", um weitere Anreize zu schaffen. Er versicherte, dass der Turm sowie eine Fly-Line (Kurvenseilbahn) nicht zu Lasten von anderen Projekten wie zum Beispiel einem neuen Kindergarten in der Brunnenstraße gebaut würden. So soll die Fly-Line privat betrieben werden, sagte er. Dafür gebe es bereits Interessenten. Mit 50 Metern solle der höchste Aussichtsturm aus Holz in Deutschland entstehen, sagte Leyn. Die Fly-Line wäre erst die dritte in Deutschland. Er stellte klar, dass bei einem Turmbau in Oberlengenhardt die Parkplätze in Schömberg gebaut würden. Leyn versicherte, dass der Gemeinderat diesbezügliche Bedenken aus Oberlengenhardt ernst nehme. Der Bürgermeister machte aber auch deutlich, dass der Gemeinderat zu seinen Beschlüssen stehe.