Schömberg Traditionsvereine pflegen Brauchtum

Das Facklafiar findet in Schömberg am Sonntag nach dem Aschermittwoch statt (Facklasonndig). Alle Jahrgänge von den 14er an aufwärts haben mit den brauchtumsbegeisterten Einwohnern zur Vorbereitung auf den Facklasonndig die einzigartigen Schömberger Facklafiarlieder sowie Schunkellieder und Wirtshaus-Stimmungslieder gesungen.

Der Vorsitzende des Liederkranzes, Hans Steiner, und Zunftmeister Bernhard Wuhrer begrüßten die Besucher und freuten sich, das traditionelle Liedgut mit instrumentaler Begleitung in geselliger Runde einzustudieren und zu vertiefen. Jürgen Riedlinger mit seiner Handorgel sowie Chorleiter Oliver Bayer und Jürgen Leibold auf ihren Gitarren hatten die instrumentale Begleitung übernommen.

Riedliger gab Hintergrundinformationen zu den Facklafiar-Liedern, zum Ursprung der Zwanziger-Tradition und zur Entwicklung dieses Brauchtums.