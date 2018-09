Schömberg Tour durch das Moor

Die Abfahrt mit Privatautos – es werden Fahrgemeinschaften gebildet – ist um 8 Uhr am Marktplatz in Schömberg.

Zunächst steht der Besuch des Naturschutzzentrums Bad Wurzach an. Bei der Führung durch die Erlebnisausstellung "Moor Extrem" erfahren die Teilnehmer Wissenswertes über Moorlandschaften.

Danach beginnt die Wanderung am Kurhaus. Es geht auf ebenen, befestigten Wegen, teils auf Bohlenwegen und schönen Pfaden, durch das Naturschutzgebiet Wurzacher Ried. Am Riedsee vorbei gelangt man zum Torflehrpfad "Auf den Spuren der Torfstecher", wo es Informationen über den Torfabbau gibt. Nach einer Vesperpause führt die Tour am Stuttgarter See vorbei zur Aussichtsplattform Haidgauer Quellseen und wieder zurück. Am Torfmuseum gibt es eine Pause. Man kann das Museum besichtigen oder in der Wirtschaft Zum Wurzelsepp einkehren.