Schömberg Tour am Meer bis zum Cap Gris Nez

Im Hundertjährigen Krieg waren sechs edle Bürger von Calais bereit gewesen, als Geiseln in den Tod zu gehen, um dadurch die Stadt vor der Zerstörung zu retten. Die Männer werden nicht als Helden dargestellt, sondern als Menschen – jeder in seinem Schmerz. Die Königin von England begnadigte die Männer in letzter Minute.

Das wunderschöne Rathaus im flämischen Stil gehört seit 2005 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Es wurde 1925 fertiggestellt und hat einen 75 Meter hohen, weithin sichtbaren Turm, den man besteigen oder mit dem Aufzug hinauffahren kann. Von oben hat man eine wunderbare Aussicht auf den Hafen und die Stadt. Auch das Innere des Rathauses ist durchaus sehenswert mit bunten Glasfenstern, dem Hochzeits- und dem Ratssaal.

Am Nachmittag fand ein Ausflug an das Cap Gris Nez ("graue Nase") statt, wobei sich das Wetter zunehmend an den Namen des Caps anpasste. Von dort aus hätte man eigentlich England noch besser sehen sollen als am Vortag, aber da es zu grau war, lag England im Dunst verborgen.

Während der französischen, mehrgängigen Mahlzeiten wurde viel erzählt und gelacht. Am letzten Abend versammelten sich alle Teilnehmer zum Singen; eine der Französinnen hatte ihre Gitarre mitgebracht. Am Sonntag hieß es wieder "au revoir" bis zum nächsten Jahr an Pfingsten in Frankreich, wo es das 25-jährige Bestehen der Partnerschaft zu feiern gilt.