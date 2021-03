2 Bei einem Brand in einer Kfz-Werkstatt wurde das Inventar total zerstört.Fotos: Krokauer Foto: Schwarzwälder Bote

Blaulicht: Feuerwehr mit 61 Einsatzkräften vor Ort

Am Mittwoch mussten um die Mittagszeit Feuerwehrleute aus Schömberg, Oberlengenhardt und Langenbrand zu einem Großbrand in der Bergstraße in Schömberg (Landkreis Calw) ausrücken.

Schömberg. Bei dem Brand in einer Kfz-Werkstatt wurde das Inventar total zerstört. Wie Udo Zink, Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Calw, im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten weiter mitteilte, brach das Feuer gegen 12.45 Uhr aus. Bei Ausbruch des Feuers war gerade ein Fahrzeug auf einer Hebebühne, war vom Pressesprecher der Feuerwehr zu erfahren. Ein 66-jähriger Angehöriger, der sich während des Brandausbruchs in der Werkstatt aufhielt, wurde glücklicherweise nicht verletzt, teilte die Polizei mit.

Schaden liegt schätzungsweise bei 50 000 Euro

Nach Einschätzung der Polizei und des Besitzers der Werkstatt beläuft sich der Sachschaden auf rund 50 000 Euro. Die Polizei ist noch dabei, die Ursache für den Brand der Werkstatt zu ermitteln. Die Feuerwehr, darunter der stellvertretende Kreisbrandmeister Tido Lüdtke, war mit 61 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen vor Ort. Im Einsatz waren die Abteilungen Schömberg, Oberlengenhardt und Langenbrand, so Zink. Der Rettungsdienst war mit acht Einsatzkräften und vier Fahrzeugen sowie die Polizei mit drei Autos und sechs Beamten am Einsatzort. Die Bergstraße war laut Polizei bis 14.45 Uhr wegen der Löschmaßnahmen und Aufräumarbeiten gesperrt.