Schömberg Tiny-Häuser begeistern Touristiker

"Hier kann man sehen, dass aus einem alten Bestand etwas ganz Tolles, innovatives gemacht werden kann", erklärt René Skiba und ergänzt: "Und das geht genau in unsere Zielrichtung." Der Geschäftsführer der Tourismus GmbH ist sichtlich begeistert und spart auch nicht mit lobenden Worten: "Wir kennen Frau Haessler bereits aus anderen Projekten. Und dann ist es toll, wenn solche Angebote entstehen, die wir in die Kommunikationsspitze aufnehmen können, um Aufmerksamkeit für die Region zu erregen." Haessler steht dabei stellvertretend für eines der 27 geförderten Projekte die derzeit in der Leader-Region Nordschwarzwald entstehen.

Damit entfaltet sich als zeitgemäßer Impuls in der rund 1000 Einwohner zählenden Ortsgemeinschaft Bieselsberg neues Leben auf touristischem Segment. Für Erholung suchende Familien, Singles oder junge Pärchen locken nun zwei Tiny Houes in den drittgrößten Ortsteil der Gemeinde Schömberg.

Haus mit Rädern ist 25 Quadratmeter groß

Unter den Schlagworten natürlich, naturnah und familienfreundlich bieten die Schlafhäuschen auf einer Grundfläche von sechs Metern Länge und 2,7 Metern Breite ausreichend Raum für vier bis sechs Personen. "Das hat Charme und erweitert unser regionales Angebot", erklärt eine strahlende Marina Moser, Leiterin Touristik und Kur in Schömberg, die die direkt an die Dorfscheune angrenzenden Schlafhäuschen ab sofort über soziale Netzwerke vermarktet.

"Tiny Houses", so der Name der Minihäuser, die in ihren Ursprung in den USA haben. Die etwa zehn bis 25 Quadratmeter großen Häuschen sind dort meist auf Rädern montiert, um mobil auf verschiedenen Plätzen abgestellt werden zu können. Auch in Deutschland werden die kleinen Häuser immer beliebter. Um Ferien inmitten der Natur zu genießen, stehen die "Tiny Houses" in Bieselsberg jedoch fest verankert auf Stelzen.

Die Häuschen bestehen gänzlich aus heimischen Hölzern. Für die Außenfläche wurde haltbares Lärchenholz verwendet. Durch seine Harze und Gerbstoffe ist diese Holzart besonders resistent gegenüber Fäulnis und Insektenbefall und verändert seine Farbe im Lauf der Zeit in eine silbrig-graue Patina.

Der Innenausbau besteht aus Fichten- und Tannenholz und zeichnet sich durch eine mehr ins Gelbliche gehende Farbe sowie einen seidigen Glanz aus. "All das sind Merkmale, die unsere Heimat braucht", berichtet Haessler, die die Zusammenarbeit mit regionalen Handwerkern wie Zimmermann Timo Wilhelm Großmann aus Höfen und Architektin Sybille Schneider-Campillo aus Bad Wildbad lobt. "Weil wir in der Scheune sanitäre Anlagen inclusive Wickeltisch eingefügt haben, lag es nahe, hier die Nasszellen für die Schlafhäuschen zu integrieren", so Haessler, die auf entsprechende Anlagen auf Campingplätzen verweist.