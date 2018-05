Schömberg Tausende Besucher pilgern ins Tal

"In diesem Jahr ist mein Schömberger Kollege Matthias Leyn an der Reihe", verwies Carsten Lachenauer auf den offiziellen Start im Anschluss an den ökumenischen Gottesdienst (ab 9.30 Uhr) vor der Oberen Kapfenhardter Mühle hin.

"Senderstädter" spielen live

Der Fassanstich zum 25. Mühlentag dürfte wieder ein kleines Volksfest in Gang setzen, zum dem es ab 11 Uhr Livemusik mit den "Senderstädter" auf dem Festplatz bei der "Unteren Mühle" gibt.

Neben den zahlreichen Ständen die von Korb- und Seilmacher über Hüpfburg bis zum Kettensägekünstler eine echte Krämermarkt-Atmosphäre schafften, steht vor allem die Regionalität ganz oben, betonte Martina Schreiner von der Oberen Kapfenhardter Mühle.

Frisch gebackenes Brot aus dem Steinofen, ofenfrische Brezeln, Ochs vom Spieß, Gegrilltes, Käsespätzle, herzhafte Flammkuchen und nicht zuletzt für die Kinder Stockbrotbacken – die Kulinarik bietet für jeden etwas.

Eine alljährliche Besonderheit stellt der traditionelle Untere-Mühle-Teller dar. "Heuer für 7,58 Euro", erklärte Susanne Mönch, der Preis resultiert aus der inzwischen urkundlich bestätigten 758-jährigen Geschichte der Mühlen im Kapfenhardter Tal.

Wer mit Lust auf Fisch- oder Wildspezialitäten in das Tal kommt, der ist im Jägerhof richtig. Wer sich für Bio interessiert, dürfte in den gut bestückten Mühlenläden fündig werden.

Darüber hinaus sorgen drei Kollegen von Müllermeister Eckhard Mönch für Informationen rund um die Mahlvorgänge und die verarbeiteten Getreidesorten. "Bis 14.30 Uhr kann man sich beim Entenrennen einkaufen", wies Susanne Mönch auf den Spaß im Eulenbach mit zahlreichen Preisen, darunter ein Kinderfahrrad, für die schnellste Ente, hin. Die Siegerehrung findet circa eine Stunde später statt.