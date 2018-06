Schömberg Sucht, Krankheiten, Behinderungen

Am ersten Tag befassten sich sowohl Annika Meder von der Fachstelle Sucht in Calw mit dem Thema Computerspiel- und Mediensucht als auch Katharina Zeller von der TIMA (Tübinger Initiative für Mädchenarbeit) in Tübingen mit dem Thema Essstörungen. Eine Kleingruppe von Schülern setzte sich mit den Expertinnen zu den jeweiligen Themen auseinander.

Am zweiten Tag besuchte Knospe mit einer weiteren Kleingruppe die Kinderklinik in Schömberg. Dort führte der ärztliche Direktor Gerhard Niemann die Schüler durch die Klinik. Dabei konnten sie Einblick in eine Station und die Physiotherapie gewinnen. An verschiedenen Geräten in der Physiotherapie durften die Schüler am eigenen Leib erfahren, wie Patienten zum Beispiel beim Laufen lernen geholfen werden kann.

Blindheit erlebbar