Schömberg Streit um Windpark: BayWa legt Widerspruch ein

"Bei dieser Entscheidung war auch der vom Umweltministerium veröffentlichte neue Windatlas mit Potenzialanalyse zu beachten", erklärte der stellvertretende Landrat des Enzkreises, Wolfgang Herz dazu. Er ist Umweltdezernent des Enzkreises. Die Gemeinden müssen nun prüfen, ob die bisher angedachten Standorte für Windräder noch aktuell sind oder neu bewertet werden müssen.

Da das Landratsamt die sofortige Vollziehung seiner Entscheidung beantragt habe, könne diese letztlich nur von den Verwaltungsgerichten aufgehoben werden, so Herz. In diesem Fall liefe das Genehmigungsverfahren normal weiter.

Nach den Worten von Nikolas Ludwig, Projektleiter für das Vorhaben, kostet der Park mit seinen fünf Anlagen zwischen 26 und 30 Millionen Euro. Die BayWa will drei Anlagen in Waldrennach und zwei in Langenbrand bauen. Damit würden sich drei Windräder auf dem Gebiet der Stadt Neuenbürg und damit im Enzkreis und zwei auf dem Gebiet der Gemeinde Schömberg und damit im Landkreis Calw befinden. Für das Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz ist das Landratsamt des Enzkreises zuständig. Alle fünf Windräder sollen auf dem Gebiet des Staatsforstes entstehen.