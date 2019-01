Schömberg Steuern, Zuweisungen und Investitionen

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beläuft sich für dieses Jahr auf 2,67 Millionen Euro. In den Jahren 2020 bis 2022 sind daraus Einnahmen von 2,8 Millionen, 2,97 Millionen sowie 3,16 Millionen Euro eingeplant. Insgesamt belaufen sich die Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben auf knapp fünf Millionen Euro. Die Schlüsselzuweisungen vom Land sind für 2019 mit 2,2 Millionen Euro veranschlagt, für die weiteren Jahren sind jeweils 1,84 Millionen Euro eingeplant. Die Gesamtsumme für Zuweisungen und Zuwendungen sowie allgemeine Umlagen beläuft sich laut Plan auf 3,15 Millionen Euro.

Das ordentliche Ergebnis des Haushalts als "neuer Hauptgradmesser der finanziellen Leistungsfähigkeit" der Stadt ist laut Bürgermeister Karl-Josef Sprenger "deutlich positiv" und beläuft sich in diesem Jahr auf 210 400 Euro. Dieses wird nach Berechnungen der Stadtkämmerei auch in den folgenden Jahren positiv sein: Für 2020 soll dieses 331 000 Euro, für 2021 333 400 Euro und für 2022 575 200 Euro betragen.

An Aufwendungen sind die Kreisumlage und die FAG-Umlage zu nennen, die insgesamt rund drei Millionen Euro ausmachen. Die Personalkosten der Stadt Schömberg belaufen sich auf knapp zwei Millionen Euro und bleiben damit gegenüber dem Vorjahr fast unverändert.

An wichtigen Investitionen stehen in diesem Jahr unter anderen das Feuerwehrgerätehaus, Grunderwerb, die Sanierung im Schulzentrum, der Einbau der Kinderkrippe im Schörzinger Kindergarten, die Stadtsanierung, der Breitbandausbau sowie die Erschließung des Gewerbegebiets Birkenweg und die Sanierung des oberen Friedhofparkplatzes in Schörzingen an. Auch die weitere Erschließung im Schömberger Baugebiet Grund soll für dieses Jahr vorgezogen werden, da es bereits zu Jahresbeginn eine Liste mit 15 Bauplatzbewerbern gegeben hat.