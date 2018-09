Schömberg Sternritt nach Oberlengenhardt

Wohltuende Wirkung

Die größte Gruppe kam aus Langenbrand. Diese hatte Gelder gesammelt und zur Freude des Vereins "Glücksreiter – Reittherapie mit Herz und Verstand" eine Spende für diesen mitgebracht. Die wohltuende Wirkung des Reitens und der Umgang mit dem Pferd sind durch Erfahrungen und wissenschaftliche Befunde belegt. Reittherapie ist eine seit vielen Jahren anerkannte Therapieform für nahezu alle Verhaltens- oder Entwicklungsstörungen sowie Behinderungen.

Der im Frühjahr gegründete Verein hat sich deshalb die Förderung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Einschränkungen auf körperlicher, geistiger, emotionaler oder sozialer Ebene zum Ziel gesetzt. Bei ihrer Ankunft hatten Pferd und Reiter einen Parcours zu bewältigen, bei dem die Pferde Gehorsam und Ruhe und die Reiter Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen hatten. Hier musste beispielsweise ein Flatterband durchritten, eine Plane und ein Holzsteg überquert, an einer Stange mit Luftballons entlang geritten oder ein Ball mit dem Besen zwischen zwei Stangen vorwärts bewegt werden. Dies alles vom Rücken des Pferdes. Der Geschicklichkeitsparcours forderte Konzentration von Reiter und Pferd. Nachdem die Tiere in den zuvor aufgebauten Paddocks untergebracht und versorgt waren, trafen sich die Pferdefreunde in entspannter Atmosphäre bei leckeren Linsen mit Spätzle zum Austausch über ihre Erfahrungen mit Pferden.