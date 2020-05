Schömberg Stausee-Saison ohne Duschen, Bojen und Badeinsel

Um auf der sicheren Seite zu sein, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch beschlossen, die Badeinsel und Bojen in dieser Saison nicht zu Wasser zu lassen sowie die Duschen zu schließen. Der Rettungssteg der DLRG wird abgesperrt. Hier will man sich noch um eine abschließende Klärung bemühen, ebenso was den Steg beim Bootsverleih angeht. Zudem wird an Tourismusminister Guido Wolf und an den hiesigen Abgeordenten Thomas Bareiß eine Erklärung geschickt, in der die Politiker gebeten werden, sich der Sache anzunehmen.