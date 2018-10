Schömberg Startschuss für Nachbarschaftshilfe

Schömberg. In der Höfener Straße 17 in Langenbrand ist für die Nachbarschaftshilfe bereits ein Büro gefunden. Es ist dienstags von 17 bis 19 Uhr sowie jeden Mittwoch zwischen 10 und 12 Uhr geöffnet. Rosario Moser und Gabriele Linder leiten die Anlaufstelle für Menschen, die Unterstützung brauchen. Dadurch sollen Angehörige entlastet werden, die jemanden pflegen, macht Linder deutlich.

Auf keinen Fall will der Verein den Pflegediensten in die Quere kommen, macht Marga Fader deutlich. Sie leitet die Geschäftsstelle des Trägervereins der Nachbarschaftshilfe in der Schillerstraße 5 in Schömberg. "Wir sind immer wieder Vermittler und nicht Konkurrenten", macht sie deutlich.

Keine Putzdienste