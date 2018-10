Schömberg Startschuss für den Notarztstandort

Schömberg-Schwarzenberg. Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Baden-Württemberg, Region Pforzheim-Enz betreibt den Standort. Damit gibt es ab sofort ein Notarzteinsatzfahrzeug, das mit einem Notarzt und einem Rettungsassistenten beziehungsweise einem Notfallsanitäter besetzt ist, informierte Christian Tischler vom ASB-Landesverband Baden-Württemberg bei einer Einweihungsfeier am Montag. Diesen stellt der ASB. Für die Notärzte sind die Sana Kliniken in Bad Wildbad verantwortlich. Sie kooperieren mit dem Deutschen Institut für Katastrophenmedizin mit Sitz in Tübingen.

Tischler ging auch auf das Gutachten ein. Ab 500 Fällen pro Jahr ist ein Standort mit einem doppelt besetzten Fahrzeug notwendig. Derzeit gebe es im Bereich Schömberg bereits 750 bis 800 Fälle pro Jahr, so Tischler.

Der Bereichsausschuss für den Rettungsdienstbereich Calw beschloss deshalb, einen vollwertigen Notarztstandort einzurichten. Von Oktober bis Dezember 2018 ist die Versorgung zwischen 7 und 19 Uhr sichergestellt. In diesem Zeitraum steht auch der selbstfahrende Notarzt Peter Löffelhardt ergänzend in den Nachtstunden und folglich mit dem Regel-Notarzt im bisherigen Versorgungsumfang zur Verfügung. Er ist in dieser Funktion seit 2009 tätig. Der Vertrag mit ihm läuft am 31. Dezember aus.