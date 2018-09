Schömberg Sprenger: "mit ruhigem Gewissen beschließen"

In diesem Zusammenhang seien auch andere Posten unter die Lupe genommen und aktualisiert worden. Der Nachtragshaushalt könne angesichts des guten Jahresabschlusses 2017 "mit ruhigen Gewissen" beschlossen werden.

Auch Stadtkämmerin Simone Matzka verwies auf positive Entwicklungen. So sei bei den Gewerbesteuereinnahmen mit einem Plus von rund 100 000 Euro zu rechnen. Ausgegangen war man bisher von einem Aufkommen in Höhe von 1,4 Millionen Euro.

Auch bei den Holzerlösen zeichne sich ein positiver Verlauf ab; der Planansatz werde wohl um rund 92 000 Euro überschritten. Ein weiteres Plus von 250 000 Euro ergibt sich bei den Grundstückserlösen.