Schömberg Sprenger: Land hilft bei der Stadtentwicklung

Schömberg (bv). Für Sprenger ist dies eine sehr erfreuliche Nachricht: "Die Mittel bedeuten für die Stadt Schömberg, dass wir zentrale Anliegen im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzepts in den nächsten Jahren sukzessive in Angriff nehmen können." Damit, so Sprenger, würde etwa der Abbruch des Stauss-Hauses neben dem Rathaus zu 100 Prozent gefördert. Zudem könnten nun die Planungen in Sachen Rathaussanierung und -erweiterung weiter vorangetrieben werden. Möglich seien aber auch "weitere stadtgestalterische Maßnahmen, die im Rahmen des bürgerschaftlichen Dialogs zum Gemeindeentwicklungskonzept Eingang in die Zukunftsplanung der Stadt gefunden haben".