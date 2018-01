Schömberg Sportverein hat 14 neue Ehrenmitglieder

Erika Angst, Rita Eckstein, Karl-Heinz Edel, Ottmar Hafner, Erna Hauschel, Elmar Hauschel, Peter Hermann, Maya Hermle, Lisa Hölsch, Rainer Hölsch, Edwin Koch, Priska Nann, Gerd Saar und Rose Trettin wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Rolf Niggel, stellvertretender Vorsitzender der Verbände des Sportkreises Zollernalb, konnte die Ehrennadel in Bronze an Jörg Miller, sowie die Ehrennadel in Silber vom WLSB und die Ehrennadel in Bronze vom WFV an Frank Bayer überreichen.

Einstimmig beschlossen wurde, die Beiträge für Erstmitgliedschaft von 18 auf 25 Euro, für Zweitmitgliedschaft und für Jugendliche von 13 auf 18 Euro sowie für eine Familienmitgliedschaft von 40 auf 50 Euro zu erhöhen.