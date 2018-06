Die Turnabteilung der TG Schömberg nimmt mit einigen Sportlern und Beteuern am Landesturnfest des Schwäbischen Turnerbunds in Weinheim teil. Bei den Wahlwettkämpfen, Mehrkämpfen und den LK-Wettkämpfen gehen Starter der TG Schömberg an die Geräte. Die Seniorenmeisterschaften werden ebenfalls von Turnerinnen bestritten. Gespannt fiebert man den Turnfest mit seinem Flair entgegen und hofft auf verletzungsfreie und schöne Tage. Foto: Sauter