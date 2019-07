Schömberg Sperrung: Kein Durchkommen auch für Feuerwehr

Disziplin notwendig

Den meisten Rangierraum braucht das Fahrzeug mit der Drehleiter. Es ist mit Spiegel drei Meter breit, rechnet Zillinger vor. Und wenn ein Auto ungünstig steht und die Feuerwehr deshalb eine andere Route nutzen muss, kann die Fahrt schon mal vier bis fünf Minuten länger dauern, so Zillinger – Minuten, die entscheidend sein können: "Wir sind gnadenlos auf die Disziplin der Einwohner angewiesen", so der Gesamtkommandant. Leyn gibt zu bedenken, dass in solchen Einsatzen gerade die Fahrer sehr angespannt sind.

Auch im Dr.-Schröder-Weg und an der Einmündung zur Straße "In der Hofstätte" ist es mitunter sehr eng. Im Dr.-Schröder-Weg ist die Geschwindigkeit überdies auf 20 Kilometer pro Stunde beschränkt.

Zu berücksichtigen ist, dass die Feuerwehrleute bei einer Alarmierung mit ihren Privatautos zunächst an das Feuerwehrmagazin kommen müssen. Da sind nachts schon mal 40 bis 50 Leute unterwegs, die in etwa 20 bis 25 Autos sitzen. Bei größeren Einsätzen eilt die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen zum Unglücksort.

Auf den Umleitungsstrecken muss zudem immer mit Fußgängern gerechnet werden. In der Talstraße ist ein neuralgischer Punkt am Kindergarten "Eulenbächle". An der Brunnenstraße kommt wegen des Kindergartenneubaus erschwerend der Baustellenverkehr hinzu.

Leyn machte deutlich, dass die Verwaltung für Verbesserungsvorschläge aus der Bevölkerung jederzeit offen ist. So dürfen sich Bürger an das Ordnungsamt wenden. Die Telefonnummer lautet 07084/1 41 27.