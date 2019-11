Schömberg Sperrung am Donnerstag aufgehoben

Rampe wird gepflastert

Auf dem Stichweg in Richtung Liebenzeller Straße wurde der Asphalt aufgebracht, teilte Achim Matje vom Büro Weber-Ingenieure in Pforzheim mit. Er ist zuständig für die örtliche Bauüberwachung. Außerdem wurden in dieser Woche die Fundamente für das Buswartehäuschen vor dem Volksbankgebäude angelegt. "Nächste Woche werden die Parkplätze am ehemaligen Friedhof noch gepflastert", so Matje weiter. Zudem wird in der nächsten Woche am Kreisverkehr die Schranke zur Hugo-Römpler-Straße angebracht. Vom Kreisverkehr aus kann die Hugo-Römpler-Straße (Stichweg) nur in einer Richtung befahren werden. Mit der Schranke wird die Strecke in der Nacht gesperrt. Überdies muss die Fußgängerrampe gepflastert werden. Matje geht davon aus, dass die Arbeiten Ende November/Anfang Dezember abgeschlossen sind.