Schömberg SPD-Fraktion im Gemeinderat löst sich auf

Schömberg. Am 26. Mai 2019 werden in Baden-Württemberg die neuen Gemeinderäte gewählt. Die SPD-Fraktion im Schömberger Rat wird sich in ihrer parteilich organisierten Form auflösen, teilte deren Vorsitzende Susanne Ring jetzt mit. Stattdessen werde eine neue sozialökologisch orientierte Liste mit dem Namen "Mensch – Umwelt – Zukunft" entstehen. Ihre Ziele seien ein gut ausgebautes und zeitgemäßes Sozialwesen für alle Altersgruppen der Gemeinde. Es gehe um ökologisch sinnvolle und nachhaltig geprägte Entscheidungen und Projekte sowie um das zukunftsorientierte Entwickeln, Bearbeiten und Umsetzen von Prozessen und Maßnahmen.