Schömberg Sollen mit Turm Windräder verhindert werden?

In seiner Stellungnahme verweist Bürgermeister Matthias Leyn auf die Argumente, die in der Gemeinderatssitzung am 15. Mai vorgebracht wurden. Dort hatte sich die Mehrheit des Gremiums gegen den Entwurf des Teilflächennutzungsplanes des Regionalverbandes Nordschwarzwald ausgesprochen, weil sie Schömberg von Vorranggebieten für Windkraftanlagen regelrecht "umzingelt" sieht. Dies hatte auch Anwalt Rohlfing in seiner im Auftrag des Gemeinderates erarbeiten Stellungnahme an den Regionalverband deutlich gemacht. Darin verwies er darauf, dass Bad Wildbad um seine touritischen Attraktionen wie den Baumwipfelpfad eine windradfreie Zone im Umkreis von fünf Kilometern beanspruche. Dies müsse auch für Schömberg gelten. "Ich denke in der Sitzung am 15. Mai und der damit verbundenen öffentlichen Beratung des Gremiums ist mehr als deutlich geworden, um was es zumindest der Mehrheit des Gremiums geht", so Leyn am Donnerstag in seiner Stellungnahme auf die Pressemitteilung der BI.

Verfahren der Kommune läuft noch

Zu den Vorwürfen der BI antwortete der Bürgermeister: "Wenn das von Bürgern so gesehen wird, ist das das gute Recht, aber das ist dann so. Ich denke, die Beweggründe zum Bau eines Aussichtsturmes haben wir im Gremium und ich in den Presseerklärungen mehr als deutlich gemacht. Die Errichtung von ›Tabuzonen‹ um solche Einrichtungen haben auch andere Gemeinden in ihrem Flächennutzungsplan."

Den Vorwurf der BI, dass der Gemeinderat und die Verwaltung übersehen würden, dass sie selbst in eigener Hoheit zwei dieser Gebiete (Langenbrander Höhe, Hengstberg) als eigene Planung über die Schiene des Teilflächennutzungsplans vorgesehen hätten, weist Leyn zurück. Der Teilflächennutzungsplan der Gemeinde sei noch gar nicht verabschiedet: "Das Verfahren läuft und es wird noch aktualisiert."

Die SPD-Fraktion lehnte die Beschlüsse der Mehrheit des Gemeinderates zur Windkraft ab. Sie befürwortete jedoch wie die anderen Fraktionen einstimmig die Vorschläge der Gemeindeverwaltung zum Turmbau.