Schömberg Singen und basteln

Schömberg (bv). Viel Spaß haben die rund 70 Kinder gleich am Eröffnungstag der Schömberger Bibeltage in der Stauseehalle gehabt. Zu Musik und Animation durfte gehopst und getrampelt werden. Die Kinderbibeltage unter dem Motto "Königskinder" dauern noch bis morgen, Mittwoch. Weitere Kinder sind gerne gesehen. Am Montag stand eine Bauaktion auf dem Programm, an diesem Dienstag wird gebastelt. Für Mittwoch sind verschiedene Spielstationen angesagt.