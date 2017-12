Schömberg Sing- und Schattenspiel präsentiert

Heiri muss im lawinenreichen Winter des Jahres 1951, der in Airolo 98 Todesopfer forderte, ins Städtchen im Tal, um für seine kranke Mutter Arznei zu holen. Auf dem Heimweg wird er von einer Lawine verschüttet. Die Retter finden ihn tot auf der Seite liegend, mit der einen Hand den Ringfinger der anderen fest umklammernd. Es ist für die Eltern, die um die Bedeutung der Geste wissen, ein großer Trost, dass Heiri den guten Hirten kannte.

Ein Schattenspiel stellte die wahre Geschichte von Enrico Papozzo aus dem Tessin dar, der in einem deutschen KZ unter einem sadistischen Lagerkommandanten gelitten hat. Nach dem Krieg suchte er diesen ehemaligen Kommandanten. Er fand ihn nach zehn Jahren und besuchte ihn zusammen mit einem Pfarrer. Weinend bat ihn sein ehemaliger Peiniger um Verzeihung und Papozzo vergibt ihm um Christi Willen.

Timotheus Rath erinnerte daran, dass in Deutschland noch nie so viele Menschen obdachlos waren wie in diesem Jahr. Das Lied "Menschen stehn und frieren" nahm diese Themen auf und mit "Ja der Liebe" machten Sänger und Musiker deutlich, was die Welt braucht. "Gott hat dieses Ja der Liebe gesprochen und wenn wir diesem Ja glauben, werden wir Gottes Kinder", so Timo Rath, bevor er zum Abschluss den Segen für alle Anwesenden sprach. Bei Plätzchen und Punsch verweilten die Gäste und tauschten ihre Gedanken aus. Außerdem feierte die Freie Christengemeinde Schömberg im Bürgerhaus einen Fest-Gottesdienst.