Schömberg Siloah will sich in der Neuen Mitte engagieren

Schömberg. Dem Vernehmen nach soll der Kaufvertrag zwischen Siloah und der Firmengruppe Krause mit Sitz im oberfränkischen Bayreuth als Investor in der Neuen Mitte inzwischen ausgehandelt aber noch nicht unterschrieben sein. So müsse noch der Schömberger Gemeinderat in einer Sitzung im Januar seinen Segen dazu geben. Viele Bürger in Schömberg warten darauf, dass in dieser Richtung etwas passiert, ist im Kurort zu hören.

Edeka und Rossmann sind ab 20. Februar 2019 für Kunden geöffnet

Fest steht dagegen, dass in der zweiten Januar-Woche 2019 die Geschäfte an die Ketten Edeka und Rossmann übergeben werden. Rossmann hat eine Handelsfläche von rund 800, Edeka von etwas mehr als 2000 Quadratmetern in der Neuen Mitte. Somit stehen knapp 3000 Quadratmeter zur Verfügung.