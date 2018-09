Schömberg "Sie ist die gute Seele im Haus"

Gertrud Ströbel wurde in Hülben bei Bad Urach geboren. Ihren späteren Mann Karl Ströbel lernte sie in Bad Dürrheim kennen, wo er Soldat war. Im August 1944 wurde geheiratet. Während ihr Mann das gleichnamige Grabmalgeschäft in Schömberg führte, das zunächst in der Plettenbergstraße ansässig war und dann in die Gottlieb-Daimler-Straße umzog, kümmerte sie sich um die Familie.

"Sie war immer die gute Seele im Haus", betont ihre Tochter. Sie habe leidenschaftlich gerne und gut gekocht und gebacken – und das bis ins hohe Alter: "Sie klagt nie. Sie ist mit ihrem Leben zufrieden, wozu auch ihr Glaube beiträgt."

Gertrud Ströbel hat einige Schicksalsschläge verkraften müssen – etwa als ihr Mann im Jahr 1992 starb. Das Steinmetzgeschäft führte dann zunächst Karlheinz Ströbel, später übernahm es sein Bruder Klaus.