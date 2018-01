Schömberg Seit Jahrzehnten: Gesang zur Ehre Gottes

Der Chor hatte im vergangenen Jahr neun kirchliche Auftritte und einen weltlichen bei der Seniorenfeier der Stadt. Ein Höhepunkt war die Aufführung der an Ostern, für die bekam der Chor viel Lob erhalten hat.

Gleichwohl gab es für die Sänger durch die Vorsitzenden sowie die Chorleiterin Stefanie Simon auch mahnende Worte. Mit dem Probenbesuch könne man zufrieden sein. So haben 15 Sänger für guten Probenbesuch von der Chorleiterin ein Weinpräsent erhalten. Doch oft würde so manches Chormitglied kurz vor einem Auftritt wegen eines privaten Termins absagen, was für die Chorleiterin öfter mit Schwierigkeiten verbunden sei und auch für Unmut bei den anderen Sängern sorge. Im Anschluss folgten die Berichte der Kassenführerin sowie der Schriftführerin. Die Entlastung des Vorstands führte Pfarrer Holdt herbei.

Bei der Versammlung gab es Ehrungen für langjährige Mitglieder. Veronika Kugele, Gisela Lander und Anni Planer wurden für 30 Jahre aktives Singen im Kirchenchor ausgezeichnet und erhielten Urkunden. Thea Keller singt seit 55 Jahren, Roswitha Hehl gar schon seit 60 Jahren zur Ehre Gottes. Beide erhielten den Ehrenbrief des Bischofs und des Diözesanpräses überreicht. Alle Geehrten erhielten Blumen und Gutscheine.