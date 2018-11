Schömberg Schwedenfeuer gibt heimeliges Gefühl

Entspannt schlenderten Interessierte durch die beleuchteten Straßen. "Taktlos" war in diesem Ambiente nur der Name der Trommelgruppe, die den Bummel durch die Glücksgemeinde musikalisch umrahmte. Die Gruppe streifte durch das Nacht- und Nebelfest, hielt an verschiedenen Stellen inne und untermalte die Einkäufe in den Geschäften mit einem etwas anderen Rhythmus. Darüber hinaus rundeten die Künstler unter der Federführung von Till Ohlhausen ihre Darbietungen mit einer Feuershow ab.

Vor den Geschäften gab es Bewirtung. Da blieb Zeit für so manchen Plausch in gemütlicher Atmosphäre.