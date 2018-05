Schömberg "Schulen sind im Bestand gesichert"

Schömberg. Wolfgang Fiderer, Rektor der Grund- und Werkrealschule (WRS), sowie Uli Müller, Rektor der Realschule (RS), gaben in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch Auskunft über die Schulentwicklung.

Wie Fiderer sagte, gebe es für die neue fünfte Klasse 29 Anmeldungen, womit man knapp unter dem Klassenteiler liege. "Der Bestand der WRS ist also in den kommenden Jahren gesichert." Fiderer sagte, dass zunehmend Schüler aus einer Gemeinschaftsschule auf die WRS wechselten. Die Schüler kämen auch aus den Bereichen Rosenfeld und Balingen sowie vom Großen Heuberg. An der WRS gibt es derzeit 161 Schüler in neun Klassen, darunter auch einige "Inklusionsschüler". 42 Prozent der Schüler hätten einen Migrationshintergrund. An der WRS unterrichten insgesamt 24 Lehrerkräfte, die Unterrichtsversorgung sei gewährleistet. Viele der Schüler würden auch die zehnte Klasse besuchen.

Abschlüsse seien in der neunten und zehnten Klassen möglich, sagte Fiderer, der betonte, dass der Schwerpunkt der Schule auf dem Berufswahlunterricht liege. So werde die Bildungsmesse des Schulzentrums gut angenommen. "Es haben sich bereits 33 Firmen angemeldet. Da wird es eng in der Stauseehalle", sagte er. Im Rahmen der Ganztagsbetreuung gebe es ein breites Angebot. Wichtig sei die Schulsozialarbeit. Regelmäßig würden zwischen 40 und 60 Schüler in der Schulmensa essen.