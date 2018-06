Schömberg Schörzinger Wanderfreunde erkunden im Juli das Große Walsertal

Danach geht es mit dem Reisebus wieder Richtung Heimat. Sollte jemand mitfahren und keine der Wanderungen mitmachen, besteht die Möglichkeit, am Samstag mit der Muttersbergbahn die Bergwelt zu erkunden und den Rückweg ebenfalls mit der Gondeln machen. Alternativ kann der Tag in Bludenz verbracht werden. Am Sonntag ist eine Fahrt mit der Seilbahn zur Franz-Josef-Hütte möglich oder ein Spaziergang in Faschina.

Die Busfahrt kostet für Mitglieder der Ortsgruppe 25 Euro pro Person, für Nichtmitglieder 35 Euro. Die Übernachtung im Hotel Domig kostet im Doppel- oder Mehrbettzimmer 51 Euro, im Einzelzimmer 66 Euro, Frühstücksbuffet inklusive. Die Fahrt mit der Muttersbergbahn kostet neun Euro pro Person. Weitere Auskünfte erteilt Rainer Riedlinger, Telefon 07427/81 00; bei ihm sind ab sofort auch Anmeldungen möglich.