Schömberg Schörzinger in "Goldener Stadt"

Nach der Anreise mit dem Bus ging es direkt zur Stadtführung. Mit der Metro erkundeten die Schörzinger die Stadt und lernten den Wenzelsplatz, die Altstadt, das Rathaus, die Karlsbrücke und noch vieles mehr näher kennen.

Auf den Spuren tschechisch-deutscher Geschichte wandelten die Freunde des SVS am darauffolgenden Tag. Es wurde das ehemalige Konzentrationslager Theresienstadt mit dem Ghetto besucht, das nach der Besetzung der Tschechoslowakei durch die Nationalsozialisten eingerichtet worden war. Mit vielen Eindrücken aus dieser schrecklichen Zeit wurde die Rückreise nach Prag angetreten. Am Abend stand ein geselliges Miteinander auf dem Programm.

Am dritten Tag der Reise standen mit der Besichtigung der Prager Burg, des St.-Veits-Doms, des Königspalasts, der St.-Georgs-Basilika und des berühmten Goldenen Gässchens weitere Höhepunkte an. Anschließend konnte der Burgberg und die Stadt weiter zu Fuß oder bei einer geführten Radtour erkundet werden. Den Abschluss dieses Tags bildete eine stimmungsvolle Moldauschifffahrt in den Sonnenuntergang mit Abendessen und Musik. Auf der Heimfahrt von Prag wurde noch in Pilsen Halt gemacht, um die berühmte Brauerei zu besuchen. Als dann Schörzingen wieder erreicht war, waren sich alle einig, einen wunderschönen und erlebnisreichen Ausflug mit vielen Eindrücken erlebt zu haben.