Schömberg Schömberger Zunft freut sich auf Landesvater

So sei geplant, dass der Landesvater am Fasnetssonntag ab 13 Uhr am Narrenempfang in der Zunftstube in der Alten Schule teilnimmt und sich dann ab 14 Uhr zusammen mit Frau Gerlinde den "Bolanes" auf dem Marktplatz anschauen wird.

Wie Wuhrer darlegt, sei der Besuch von Kretschmann über das Rathaus beziehungsweise Bürgermeister Karl-Josef Sprenger zustande gekommen.

"Dass Kretschmann kommt, wertet unsere Fasnet natürlich sehr auf", sagt Wuhrer und betont, "dass er aus Schömberg sicher auch ein Geschenk mitnehmen wird". Was ihm die Zunft überreichen werde, stehe indes noch nicht fest.