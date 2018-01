Schömberg Schömberger Hästräger legen los

Die Generalversammlung endet mit dem Spielen des Schömberger Narrenlieds und gemeinsamem Singen und Tanzen durch die Stauseehalle. Auf der Tagesordnung stehen Berichte, Ehrungen und Verschiedenes. Beginn ist um 20 Uhr, Saalöffnung 19 Uhr. Es wird bewirtet. Nach dem offiziellen Teil werden die Karten für die Narrentreffen in Gengenbach und Kiebingen verkauft. Das Treffen der Landschaft Schwarzwald in Gengenbach findet am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Januar, statt. Das Treffen der Landschaft Neckar-Alb geht am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Januar, in Kiebingen über die Bühne.

Des Weiteren gibt die Narrenzunft folgende Termine bekannt: Am Samstag, 13. Januar, sammeln die 20er die alten Christbäume ein, die Hauptversammlung der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) ist am 13. Januar in Pfullendorf, am 16. Januar ist die Häserfassung, am 17. Januar findet die erste Narrenratsitzung statt. Am 25. Januar ist ein Liederabend angesagt, am 27. Januar werden die Fasnetsbändel aufgehängt. Maschgera-Tag ist am 3. Februar, eine weitere Häs­erfassung am 6. Februar.

Die heiße Phase der Fasnet im Städle beginnt am Schmotzigen Donnerstag, 8. Februar, mit dem Kinderumzug. Bis Fasnetsdienstag, 13. Februar, haben die Narren das Sagen im Städtle. Höhepunkte sind das Ausrufen der Fasnet durch die 20er sowie am Sonntag der Umzug der Fransen­kleidle und Fuchswädel mit anschließender Großer Polonaise auf dem Marktplatz.