Mit einem Einschulungsgottesdienst in der Stadtkirche hat für die Erstklässler an der Grundschule Schömberg der Schulalltag begonnen. Religionslehrerin Liane Erath und Schüler der Klasse 2 sowie Diakon Stephan Drobny gaben den Kindern unter dem Thema "Wie ein bunter Blumengarten" ermutigende Worte mit auf den Weg. Die türkischen Familien trafen sich in der Fetih-Moschee zu einem Gebet. Bei der Feier in der Stauseehalle wurden die Erstklässler vom kommissarischen Schulleiter Berthold Pfeffer begrüßt. Die Schüler der Klassen 2 begrüßten ihre Mitschüler mit einem Lied, das sie mit Musiklehrer Michael Bach einstudiert hatten. Mit ihren Klassenlehrerinnen Cora Sager (2a), Liane Erath (2b) und Simone Maier (2c) hatten sie lustige Verse zum ABC vorbereitet, die sie vortrugen. Die ABC-Schützen wurden nacheinander auf die Bühne gerufen, wo sie ihre Klassenlehrerin Maria Schabert in Empfang nahm. Schließlich traten sie den Weg ins Klassenzimmer an, um in großer Erwartung die erste Unterrichtsstunde zu erleben. Während die Eltern, Geschwister, Großeltern, Verwandte und Freunde auf die Kinder warteten, wurden sie von den Eltern der Klassen 2 in der Stauseehalle bewirtet. Foto: Schule