Schömberg Schömberg will stärkeren Verkehr vermeiden

Wie berichtet will Holcim auf dem Plettenberg 8,8 Hektar zusätzliche Abbaufläche ausweisen, und dazu eine keilförmige Rekultivierungsfläche von etwa siebeneinhalb Hektar. Dotternhausens Nachbarkommunen sind im Rahmen des Verfahrens gehört worden.

Schömberg erteilte zwar sein Einvernehmen, fordert aber, dass der Abtransport des auf dem Berg abgebauten Materials bevorzugt per Bahn erfolgen soll: Man will so Schwerverkehr aus Schömberg heraus- und zusätzliche Immissionen des Zementwerks möglichst gering halten.

Und die Bürgervertreter machen sich auch ihre eigenen Gedanken über das Vorhaben: Robert Keller wunderte sich über die Eile, mit der man anscheinend über den Antrag entscheiden müsse, Birgit Kienzler äußerte sich besorgt über den langen Zeitraum, für den man etwas festlegen solle.