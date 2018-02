Schömberg (lh). Der Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung dafür ausgesprochen, der Konzeption zum Hochwasserschutz an der Schlichem zuzustimmen. Schömberg erklärt sich zur Zustimmung zu einem Zweckverband bereit, was Bürgermeister Karl-Josef Sprenger zuvor nicht befürwortet hatte. Er wird nun beauftragt, in Verhandlungen mit den anderen beteiligten Städten und Gemeinden einzutreten. Dem Mehrheitsbeschluss war eine rege Diskussion vorausgegangen. Einige Räte mochten der Stadt keine finanzielle Verpflichtung aufbürden, andere zeigten sich solidarisch mit anderen Kommunen. Während Sprenger geltend machte, dass die Schutzmaßnahme im Bereich Eichbühl nun nicht in der Konzeption enthalten sei, erläuterten Willi Griesser, Leiter des Umweltamts im Landratsamt, und Ingenieur Markus Heberle das Konzept. Schömberg hätte laut Griesser finanzielle Nachteile bei einem Nicht-Beitritt.