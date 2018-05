Schömberg Schömberg feiert Geburtstagsfest der Superlative

Der Jubiläumsakt begann feierlich in der Kirche. Der Liederkranz sang dort mit Unterstützung des "Wochenberg-Echos" die lateinische Messe Brève in C-Dur und füllte so die heilige Räumlichkeit mit einer beeindruckenden Stimmgewalt. Die Begleitung an der Orgel übernahm Albert Wochner. Vollkommen wurde das Erlebnis durch die gelungenen Einsätze der Stadtkapelle unter der Leitung von Thomas Scheiflinger. Pfarrer Johannes Holdt nannte den Gesang ein "Himmelsgeschenk".

Nach dem festlichen Gottesdienst bildeten mehr als 650 Teilnehmer eine Prozession, die sich von der Kirche zum Friedhof bewegte, um dort die Verstorbenen der vergangenen 175 Jahre zu ehren: die Bürgergarde in ansehnlichen Uniformen, die Stadtkapelle mit glänzendem Instrument, die Partnervereine mit gehissten Fahnen. Der Vorsitzende Hans Steiner zollte den verstorbenen Sängern Respekt.

Michael Ashcroft, Präsident des Chorverbands Zollernalb, verneigte sich zu Beginn seiner Festrede in der Stauseehalle buchstäblich, um seine hohe Wertschätzung dem Männergesangsverein gegenüber zum Ausdruck zu bringen: "Mit weit über 30 Sängern gehört der Liederkranz Schömberg ohne jeden Zweifel zu den stärksten Lokomotiven in unserem Schuppen", sagte er anerkennend. Anschließend überreichte er die Ehrenurkunde zum 175-jährigen Bestehen des Vereins.