In der Ortsdurchfahrt von Schömberg dürfen Autofahrer in Zukunft höchstens 40 Kilometer pro Stunde fahren. Die Beschränkung gilt zwischen dem Fußgängerüberweg an der Einmündung in den Dr.-Schröder-Weg (Liebenzeller Straße) und dem Zebrastreifen an der Einmündung in die Uhlandstraße (Bergstraße). Die Schilder seien bestellt, sagte Anja Härtel, Pressesprecherin des Landratsamtes Calw. Sie hofft, dass die Herstellerfirma in der nächsten Woche mitteilt, wann die Schilder geliefert werden. Foto: Fritsch