Schömberg Schauen, shoppen und schlemmen

Alle Stationen, von denen auch einige in Schörzingen sind, können die Besucher bequem mit einem Shuttlebus erreichen. Zudem, so Sprenger, sorge ein Gewinnspiel dafür, dass man sich nicht nur an einem Standort, sondern in mehreren Betrieben umschauen könne. Zu gewinnen gibt es Gutscheine und Freikarten.