Schömberg Sascha Ströbel und Birgit Kienzler hören auf

Auch in Schörzingen gestalte sich die Suche nach Kandidaten für den Ortschaftsrat nicht einfach. Zudem, so Geiger, würde fast die Hälfte der derzeitigen Räte nicht wieder antreten – darunter auch Ortsvorsteherin Birgit Kienzler. Viele von ihnen hätten aber den Verzicht auf eine erneute Kandidatur schon angekündigt, ehe die Teilortswahl abgeschafft worden sei. So geht Geiger angesichts der neuen Situation davon aus, für den Ortschaftsrat nur noch eine Liste aufzustellen: "Diese sollte aber komplett sein und elf Personen umfassen, also so viele wie das Gremium Sitze hat." Dies sei im Gegensatz zur Wahl 2014 möglich. Damals traten in Schörzingen 14 Kandidaten auf zwei Listen an.

Ob er sich nach dem Rückzug von Birgit Kienzler und bei einem entsprechenden Wahlausgang erneut um das Amt des Ortsvorstehers bewerben will, hat Geiger noch nicht entschieden: "Mit diesem Thema habe ich mich, ehrlich gesagt, noch gar nicht befasst", bekennt er: "Da muss man mal abwarten", erinnert er an die Wahl von vor vier Jahren, bei der er gegen Kienzler kandidiert hatte.

Birgit Kienzler, die damals mit sieben zu vier Stimmen zur Ortsvorsteherin gewählt worden war, hat nun ebenfalls ihren Rückzug aus der Kommunalpolitik angekündigt. Als Hauptgrund für diesen Schritt nennt die 52-jährige Zahntechnikerin die zunehmende berufliche Belastung, die es ihr kaum mehr erlaube, flexibel auf die Anforderungen des Ehrenamts zu reagieren, das zeitintensiv sei.

Dass der Schömberger Gemeinderat entgegen des Mehheitsvotums des Ortschaftsrats die unechte Teilortswahl abgeschafft habe, nennt sie zwar "ärgerlich", habe für ihre Entscheidung, die schon länger feststehe, jedoch nicht den Ausschlag gegeben. Auch nicht, dass im Ortschaftsrat in jüngster Zeit "nicht alles rund gelaufen ist".

Die Stadtverwaltung und ihre Ratskollegen habe sie über ihren Schritt frühzeitig informiert, "der für mich der richtige ist".