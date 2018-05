Schömberg Sana Kliniken stellen wohl Ärzte

Löffelhardt teilte mit, dass nach dem Rettungsdienstgesetz auch ein niedergelassener Arzt damit beauftragt werden könne, sich um die Notfallversorgung zu kümmern. Er hätte sich zur Verfügung gestellt, so Löffelhardt. Derzeit stehe er für 90 Prozent der Zeit im Jahr für die Notfallversorgung in der Region Schömberg bereit. Das Fahrzeug stelle momentan der Arbeiter-Samariter-Bund. Die Ausstattung stamme vom Verein Notarzt Schömberg/Bad Liebenzell, so Löffelhardt.