Die Deutsche Telekom AG verlegt in Langenbrand Glasfaser bis in die Straßen. "Die Tiefbauarbeiten laufen voraussichtlich bis Mitte/Ende Mai", teilte Hubertus Kischkewitz, Pressesprecher der Telekom, auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mit. "Voraussichtlich ab Ende Juni können dort rund 370 Haushalte schnelles Internet mit hohen Bandbreiten nutzen", so Kischkewitz. "Zu Ausbaukosten äußern wir uns nicht", sagte er abschließend. Foto: Krokauer