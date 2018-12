Schömberg Rund 20 Sternsinger sind unterwegs

Nach dem Aussendungsgottesdienst am Donnerstag in der katholischen Kirche in Schömberg stand ein Empfang im Schömberger Rathaus auf dem Programm. Bürgermeister Matthias Leyn begrüßte einige Kinder, die in den nächsten Tagen als Sternsinger unterwegs sind. Es gab eine Spende und eine kleine Stärkung. Beim Empfang mit dabei waren neben der Koordinatorin für die Sternsingeraktion, Rosario Moser, auch Annegret Vollmann, Prädikantin in der evangelischen Kirchengemeinde, sowie Anja Krax, Dekanatsbeauftragte für die Schulpastoral in der katholischen Kirche.

Zum Abschluss der Aktion gibt es am Sonntag, 13. Januar, für jeden Sternsinger eine Urkunde und ein Mittagessen im katholischen Gemeindehaus.

Zwar ist das Sternsingen ein ursprünglich katholischer Brauch, in Schömberg und in anderen Orten jedoch längst eine ökumenische Aktion. Bereits seit mehr als 30 Jahren empfängt der Schömberger Bürgermeister die Sternsinger.