Schömberg Rund 130 Zuhörerinnen kommen

Christiane Rösel aus Walddorfhäslach sprach vor rund 130 Frauen. Die musikalische Umrahmung mit Panflöte und E-Piano verzauberte das Publikum ebenso wie die Dekoration und der Vortrag.

Weihnachten beginne oft schon im Oktober mit den geschmückten Läden, sagte die Referentin. Doch welcher Sinn stecke eigentlich hinter dem Fest? In seinem Lied "O du Fröhliche", das Johannes Daniel Falk Waisenkindern gewidmet hatte, nachdem er vier seiner sieben Kinder durch eine Typhusepidemie verloren hatte, bringe er die Hoffnung zum Ausdruck, die die Geburt Christi an Weihnachten in schweren Zeiten vermitteln könne.

Hoffnung geben