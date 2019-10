Schömberg Reifendiebe schlagen auf Klinik-Parkplatz zu

Gezielte Suche

Am Mittwoch gegen 14 Uhr kam das Ehepaar in Schömberg an, um eine Rehabilitation in der Celenus-Klinik zu beginnen. Gegen 16 Uhr stellte Peter Zechmann das Auto auf dem Patientenparkplatz der Celenus-Klinik ab. "Um 21 Uhr waren die Räder noch dran", berichtet Marion Zechmann. Das habe ein Nachbar des Ehepaares beobachtet. Als die beiden am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr wieder zum Auto kamen, um kurz in den Ort zu fahren, waren alle vier Räder weg und das Fahrzeug auf acht weißen Gehwegsteinen aufgebockt. Diese Steine müssen die Täter mitgebracht haben, vermutet Marion Zechmann. Hier gebe es diese nicht. "Jemand muss auf der Suche nach bestimmten Reifen und Felgen gewesen sein", vermutet Marion Zechmann. Erst am Dienstag bekam das Auto neue Winterreifen der Marke Pirelli. Die silbernen Mercedes-Felgen sind gerade einmal eineinhalb Jahre alt. Nach den Worten von Marion Zechmann liegt der Schaden bei rund 1300 Euro.